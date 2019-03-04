Abdi İbrahim Otsuka Polikistik Böbrek Hastalığı İle İlgili Uyarıyor:

Direktörlük, polikistik böbrek hastalığının belirtilerinin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğine vurgu yapıyor.

Polikistik böbrek hastalığının kist kümelerinin, öncelikli olarak böbreklerde görülmesi sonucu meydana gelen bir hastalık olduğunu belirten Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, hastalığın belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. 400 ila 1000 doğumdan birinde saptanan ve en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığı türü olan polikistik böbrek hastalığı, en yaygın rastlanan kalıtsal hastalıklardan biri.

Polikistik böbrek hastalığının belirtileri

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, hastalığın belirtilerini karında ağrı veya hassasiyet, idrarda kan görülmesi, sık idrara çıkma, böğürde ağrı, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı görülmesi olarak sıralıyor.

Ne zaman doktora görünmelisiniz?

Bazı kişilerde ise herhangi bir belirti ortaya çıkmadığından, kişi hasta olduğunu bilinmeden, yıllarca bu hastalıkla yaşayabiliyor. Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, yüksek tansiyon, karın büyümesi, idrarda kan, sırt veya yan ağrısı ya da böbrek taşları gibi polikistik böbrek hastalığı belirti ve işaretlerinin yaşanması durumunda bir an önce doktora gidilmesinin önemine vurgu yapıyor.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, birinci derece bir akrabada, ebeveyn, kardeş veya çocukta polikistik böbrek hastalığı varsa, bu hastalık için taramadan geçmenin artılarını ve eksilerini tartışmak üzere doktora başvurmanın hastalığın gidişatında olumlu etki yarattığının altını çiziyor.