Abdi İbrahim, Recover Better bildirisini imzaladı - Son Dakika

Abdi İbrahim, Recover Better bildirisini imzaladı

Abdi İbrahim, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde iklim değişikliği konusunda olumlu ilerlemenin devam etmesini sağlamak amacıyla Bilim Temelli Hedefler İnsiyatifi (Scienced Based Target Initiative) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hayata geçirilen Recover Better bildirisinin...

Abdi İbrahim, Recover Better bildirisini imzaladı, System.String[]

Abdi İbrahim, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde iklim değişikliği konusunda olumlu ilerlemenin devam etmesini sağlamak amacıyla Bilim Temelli Hedefler İnsiyatifi (Scienced Based Target Initiative) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hayata geçirilen Recover Better bildirisinin imzacıları arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, Kovid-19 ile mücadele sürecinde ulusal ve uluslararası alanda sunduğu güçlü katkıların yanı sıra çevreci küresel inisiyatiflere de destek veriyor.

Şirket, pandemi döneminde insan hareketliliğinin azalmasıyla doğadaki toparlanmanın, şirketler ve kurumların desteğiyle bundan sonra da sürdürülebilir olarak devam etmesi amacıyla Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi (Science Based Targets Initiative) ve BM tarafından 155 şirketin katılımıyla hayata geçirilen Recover Better bildirisindeki ilk Türk imzacı oldu.

Abdi İbrahim, dünya çapındaki hükümetleri Kovid-19'a ilişkin ekonomik yardım ve toparlanma çalışmalarını en güncel iklim bilimi verileriyle uyumlu hale getirmeye çağıran Recover Better bildirisine destek verdi.

"Recover Better" bildirisi, toplam piyasa değeri 2,4 trilyon doların üzerinde olan ve 5 milyonu aşkın çalışana sahip 155 şirketin bir araya gelmesiyle hazırlandı. Bildiri, salgınla mücadele sürecinde, global olarak hayata geçirilen ekonomik destek paketleri kapsamında kamu harcamaları yapılırken bilimselliğin temel alınmasını, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin hızlandırılmasını, küresel ısınmanın 1,5 C ile sınırlandırması hedefine odaklanılmasını ve kamu politikalarında sürdürülebilirliğin her aşamada karar alma süreçlerine dahil edilmesini savunuyor.

"Sektörümüze örnek olmasını diliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak tüm bu süreçte alınan önlemler sonucunda insan hareketliliğinin azalmasıyla doğada önemli bir toparlanmanın da başladığını görüyoruz. Devletlerin, kurumların ve bireylerin çok önemli dersler çıkardığı bu zorlu sürecin iklim değişikliğine olumlu bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Bundan sonraki süreçte bu düzelmenin sağlanması için alınan önlemlerin pandemiler ya da evrensel felaketler sonucunda değil, bilinçli bir çaba ile sürekli hale getirilmesi gerekiyor.

Biz de Abdi İbrahim olarak iklim değişikliğine karşı mücadelede büyük bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Kovid-19 salgını sürecinde önemi bir kez daha anlaşılan sürdürülebilirliği işimizin bir parçası yapma kararlılığımızı göstermeye devam ediyoruz. İnsan sağlığının gezegenimizin sağlığına bağlı olduğunun bilincinde olarak dünyamızı ve geleceği iyileştirmek için çözümün bir parçası olmaya devam ediyoruz. Recover Better bildirisinde imzacı tek Türk şirketi olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bunun sektörümüze örnek olmasını diliyoruz."

Verilen bilgiye göre, Abdi İbrahim, yakın zamanda "geleceği" ve "dünyayı" iyileştirmek yolunda önemli bir adım atarak sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarını küresel ölçekte bir taahhüt ile desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate'nin de imzacıları arasına katılmıştı.

Şirket ayrıca, Global Compact Türkiye, İş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve TÜSİAD'ın ortaklığında hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi'nin imzacıları arasında da yer alıyor. CDP ve RE100 gibi sürdürülebilirlik alanındaki prestijli küresel oluşumlara üyelik ve orta vadede "B Corp Sertifikası"na sahip olmak, şirketin bu alandaki önemli hedefleri arasında bulunuyor.

2020 yılında tüm üretim tesislerindeki elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya başlayan Abdi İbrahim, ilk olarak üretimde başlayan bu uygulamayı kademeli olarak, tedarik ve lojistik sürecinden ham madde alımına, pazarlama ve satış aşamasından son tüketiciye kadar devam eden tüm yolculukta uygulayarak 2030 yılında karbon ayak izini sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler, Abdi İbrahim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim, Recover Better bildirisini imzaladı - Son Dakika Ekonomi

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