Abdi İbrahim VE Pasha Bank TKYD üyesi oldu
1 saat önce
Türk ilaç şirketi Abdi İbrahim ile PASHA Bank, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
Türk ilaç şirketi Abdi İbrahim
ile PASHA Bank, Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesi oldu.
TKYD olarak üye sayılarını artırmaya devam ettiklerini ve toplamda 56 kurumsal üyeye ulaştıklarını söyleyen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, "Şirketlerin gelecekte de var olabilmesinin yolu başarılı bir kurumsal yönetim yapısı oluşturabilmelerinden geçiyor. Pusulası kurumsal yönetim ilkeleri olan Abdi İbrahim İlaç ve PASHA Bank gibi iki güçlü şirketin de aramıza katılmasıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaşması için daha da güçlü hareket edeceğiz." dedi. (Fotoğraflı)
- İstanbul
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