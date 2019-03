Abdil Erdal: "Benzersiz Projelerimizle Mesleki Gelişimi Sağlayacağız"

Meslekte Gelişim Grubu'nun Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkan Adayı Abdil Erdal, uygulamaya hazır hale getirdikleri 40'ın üzerinde proje ile mesleki gelişimi sağlayacaklarını söyledi.

Konya SMMM Odası seçimlerinde Meslekte Gelişim Grubu'nun başkan adayı Konya SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdil Erdal, düzenlediği toplantıda projelerini açıkladı.



Makam veya mevki için değil, meslektaşlarını ve yaşadıkları zorlukları gidermek için bu yola çıktıklarını belirten Erdal, göreve seçilmeleri halinde her zaman daha iyi, daha huzurlu ve daha hizmetkar bir Konya SMMM Odası olacağının sözünü verdi.



Erdal, mesleki sorunları çok iyi analiz edip, çözümlerini gerçekleştirecek 40'ın üzerinde proje ve çalışma hazırladıklarını dile getirerek şunları söyledi; "Odamızın, mesleğimizin ve meslektaşımızın gelişmesi, daha iyi bir seviyeye gelmesi için, huzur içerisinde mesleğin icrası için kırkın üzerinde proje hazırladık. Bu projelerin hepsinin altyapı çalışmaları tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Projelerimizi, meslektaşlarımız için, stajyerlerimizin için, sosyal ve kültürel projeler, teknoloji ve bilişim projeleri ve mesleki eğitim projeleri olmak üzere 5 kategoride değerlendirdik. Çünkü bizler mesleki gelişimin projelerle olacağına inanıyoruz. Bu seçim döneminde sloganımızı 'Mesleğimiz ve meslektaşımız için söz veriyoruz' olarak belirlememizin sebebi de projelerimize olan güvenimizden kaynaklanmaktadır."



"Sorunlara çözüm bulacağız"



Konya SMMM Odası Başkan Adayı Abdil Erdal projelerini şöyle açıkladı;



"Mesleğin marka değerini yükseltecek, meslektaşlarımızın saygınlığını daha da arttıracak 'Zorunlu Sürekli Eğitimlerin' ücretsiz olması yönünde bütün çalışmaları yapacağız. Meslektaşlarımızın mesleklerini rahatça icra edebilmesi, savunma hakkının ve imtiyazlarının genişletilmesi, görevi olmayan iş yükünün azaltılması, görevlerini en iyi şekilde yapabilecekleri bir ortam oluşturmaları için meslektaşlarımızın hakkını her alanda her platformda savunacağız. Meslektaşlarımızın teveccühü ile hizmet için göreve geldiğimizde ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla bütün meslektaşlarımızı kucaklayacağız. Odamızda meslektaşlarımızın bir arada olacağı sosyal etkinlikler düzenleyip karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız. Mesleğimizin önemli sorunlarından biri olan haksız rekabetin önlenmesi ve tahsilat sorununu çözme adına çalışmaları yapacağız. Bağımlı Çalışanlar, Kadın Mali Müşavirler, Haksız Rekabet çalıştaylarıyla meslektaşlarımızı oda binamızda buluşturup, onların sorunlarını dinleyip, karşılıklı çözüm önerilerinde bulunacağız. 108 bin kişilik meslek camiamızın birliği olan TÜRMOB'da azınlığın çoğunluğu yönetmesinin kaldırılması için mücadele edeceğiz. TÜRMOB yönetiminde 108 bin Mali Müşaviri 4 üye, 4 bin 800 YMM'yi ise 5 üye temsil ediyor. Azınlığın çoğunluğu yönettiği antidemokratik sistemin kaldırılması için mücadele edeceğiz. Stajyer Çalıştaylarıyla tüm stajyerlerimiz ile bir araya gelerek yaşadıkları sorunlara çözüm bulacağız. Staja Giriş Sınavı ve SMMM Yeterlilik sınavları için eğitim ve sınav desteği sağlayacağız. Eğitimlerde internet dönemini başlatıp Oda hizmet binamızda oluşturacağımız stüdyo ile birlikte alanlarında uzman eğitmenler tarafından anlatılacak eğitim videolarını canlı yayınla meslektaşlarımıza ulaştıracağız. Hepinizin malumu mesleğimiz artık dijitalleşiyor. Bu doğrultu da dijitalleşen muhasebe ve Mali Mühendislik eğitimini akademisyen ve meslektaşlarımızın geniş katılımıyla düzenleyeceğiz. İsteyen bütün meslektaşlarımıza kendilerinin yönetebileceği web sitesini ücretsiz sağlayacağız. Odamızın üyeleriyle iletişimi sadece kısa mesajla sağlanmayacak. Kısa mesajın yanında whatsapp ve e-posta yoluyla iletişimi de uygulamaya alacağız. Daha sayamadığım birçok projemizle, sizlere daha iyi kaliteli hizmet için çalışacağımızın sözünü veriyorum."



Abdil Erdal, meslektaşlarının huzur içerisinde mesleğini icra edebilmesi, ayrıştırıcı değil birleştirici olmak ve mesleklerinin hak ettiği değeri görmesi için mali müşavirlerden 3 yıl görev süresi talep etti. - KONYA

