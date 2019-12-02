Son Dakika Haberleri: Abdil Erdal: "Engellilik her sağlıklı bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durumdur"
Son Dakika Güncel Abdil Erdal: 'Engellilik her sağlıklı bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durumdur' - Son Dakika

Abdil Erdal: "Engellilik her sağlıklı bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durumdur"

6 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Abdil Erdal:

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Abdil Erdal mesajında, dünya nüfusunun yüzde 15'inin çeşitli durumlardan dolayı engelli olduğunu söyleyerek, "Engellilik her sağlıklı bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durumdur. 1992 yılından günümüze kadar tüm dünya da, 3 Aralık tarihi engelli kardeşlerimize özgü kılınmış ve 'Dünya Engelliler Günü' Birleşmiş Milletler tarafından ulusal bir gün olarak kabul edilmiştir. İçinde bulunduğumuz zaman içerisinde de engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının daha iyi seviyeye getirilmesi, topluma kazandırılması ve toplumsal bilincin oluşturulması amaçlanmıştır. Bugün engelli kardeşlerimizin kendilerine sunulan imkanlar doğrultusunda eğitim, spor, kültür, sanat ve her alanda dünyanın her yerinde elde ettikleri başarılar bizler için en büyük gurur ve onur kaynağıdır. Onların başarıları, her daim birer engelli adayı olan tüm insanlığa büyük azim ve hayata tutunma dersidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimin 'Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, onlara sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim" dedi. - KONYA

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Barajlarında alarm
Yeni kardeş geç konuşmaya sebep oluyor! Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 19:12:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdil Erdal: "Engellilik her sağlıklı bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durumdur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]