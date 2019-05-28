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Abdil Erdal: "Mesleki sorunlarla ilgili projelerimizi uygulayacağız"

2 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Abdil Erdal, göreve seçilince mesleki sorunların çözümüne ilişkin projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Abdil Erdal:
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Abdil Erdal, göreve seçilince mesleki sorunların çözümüne ilişkin projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Konya SMMMO başkanlık seçimlerinde Meslekte Gelişim Grubu'nun başkan adayı Abdil Erdal çalışmalarını sürdürüyor. Kulu ilçesinde meslektaşlarını ziyaret eden Abdil Erdal, ilçelerdeki meslektaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve her türlü oda hizmetini ilçelerdeki üyelerine ulaştıracaklarını söyledi.

Mesleğin sorunlarını çok iyi bilmekten öte sorunları hayata geçirecekleri projelerle çözeceklerini kaydeden Erdal, "Odamızı daha dinamik ve kucaklayıcı bir yapıya çevireceğiz. İlçelerdeki meslektaşlarımızı da hiçbir zaman unutmayacağız. Merkezde verdiğimiz hizmetin aynısını ilçelerimize de ulaştıracağız. Mesleki sorunları bilmek yeterli değil. Mesleki sorunlarımız zaten kamuoyunda tartışılıyor. Önemli olan bu sorunlara yönelik proje üreterek bu projeleri uygulamaya alabilmek. Göreve geldiğimizde hazırladığımız 40'ın üzerindeki projeyi uygulamaya alacağız" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:04 Kaynak: İHA
Konya, Güncel
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