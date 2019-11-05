Abdioğulları İnsan Kaynakları deneyimini öğrencilerle paylaştı

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş tesislerini ziyaret eden öğrenciler, insan kaynaklarının önemi, işlevi, işe alım politikalarının yanı sıra mezun olduklarında eğitimlerine uygun iyi bir iş sahibi olmak için neler yapmaları gerektiğini öğrendiler.



Adana Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Teknoloji Koleji öğrencilerini ve öğretmenlerinin ziyaretinde önce İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin seminer düzenlendi.



Abdioğulları A.Ş İnsan Kaynakları Yöneticisi Işık Özdoğan Gül, yaptığı sunumda, iş hayatının dinamikleri, özel sektörün yeni nesilden beklentileri ve bu beklentileri karşılayabilmek için hangi yetkinliklerini geliştirmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi.



İnsan Kaynakları Şefi Erhan Çoban ise, yetkinliğin tanımını yaparak başladığı konuşmasında, "Yetkinlik; bir çalışanın bulunduğu pozisyonda üstlendiği görevleri yüksek performansla yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bakış açısı, bilgi ve becerileri yansıtan davranışlardır" dedi.



Yetkin bir çalışanda bulunması gereken özelliklere dikkati çeken Çoban, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İşi anlama; kişinin iş performansını geliştirmek için görünenin ötesindeki bilgileri araştırmasıdır. Bu yetkinlik, işe yönelik problemlerin veya fırsatların yakalandığını temin edebilmek için rutin sorular sormanın ötesinde, doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşacak şekilde derinlemesine araştırmayı, uygun analizler yapmayı ve bilgi toplamayı gerektirir. Düzenli çalışma; kişinin detaylara önem vermesi ve düzen altında tutmasını ifade eder. Bu yetkinlik, kişinin hataları en aza indirgemek ve yüksek kalitede iş çıkarmak için işlerini ve iş ile ilgili verileri sürekli düzen ve kontrol altında tutmasıdır. Ekip çalışması ve iş birliği; kişini üyesi olduğu ekiplerin çalışmalarına yardımcı olacak şekilde hareket etmesidir. Bu yetkinlik, kişinin ekibin hedeflerini kendi hedeflerinin önünde tutarak, bireysel ve rekabet halinde çalışmasının aksine, bir ekibin parçası olarak başkaları ile birlikte ve iş birliği içinde çalışmasını içerir. Uzmanlığını geliştirme; kişinin öğrenmek ve kendisini geliştirmek için farklı durumları bir fırsat olarak görmesidir. Bu yetkinlik, işe katma değer sağlayacak şekilde uzmanlığını mevcut ya da yeni alanlarda geliştirme becerisidir. İnovasyon; Kişinin daha iyisini yapabilmek için yeni yollar üzerinde düşünmesidir. Bu yetkinlik, hedeflenen sonuçların elde edilmesini ve/veya performansın iyileşmesini sağlayacak güzel çözümler ve yaklaşımlar keşfetme ve uygulama yeteneğidir. Yeni fikirler veya iş yapış şekilleri geliştirebilme becerisini gerektirir. Sebat; kişinin azim, istek ve sabırla doğru olduğuna inandığı şeyin peşinden gitmesidir. Bu yetkinlik, çalışma hayatında devamlılık için kişinin karşılaştığı zorlukları yenmek adına azim ve istekle çaba göstermesi ve bu süreçte sabırlı davranması gerekliliğini ifade eder."



Işık Özdoğan Gül, Abdioğulları A.Ş İnsan Kaynakları ekibi olarak, yeni nesillerin geliştirilmesi ve onları hayata hazırlamanın ve bu amaçla yapılan tüm paylaşımların her şeyden önce sosyal sorumluluk olduğu bilinci ile gençlerle sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirterek, katılımcıların sorularını yanıtladı. - ADANA