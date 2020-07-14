Abdioğulları İSO 500'de 34 basamak yükseldi - Son Dakika

Abdioğulları İSO 500'de 34 basamak yükseldi

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. "Devler Ligi" olarak tanımlanan ve İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 34 basamak birden yükseldi.

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. "Devler Ligi" olarak tanımlanan ve İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 34 basamak birden yükseldi.

Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü


İSO'nun, şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 2016'da 448'nci sırada bulunan Abdioğulları, 2017'de 25 basamak yükselerek 423'ncü, 2018'de 40 basamak yükselerek 383'ncü, 2019'da 34 basamak birden sıçrama yaparak 349'ncu oldu.


İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesindeki yerini güçlendiren Abdioğulları A.Ş Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 8 tesiste; plastik çuval çeşitleri, tarım ipleri, ambalaj ipleri, tarımsal ve sanayi amaçlı kumaşlar, gölgelikler ve tarım alanları için koruma tülleri ile plastik çimento ve alçı ambalajlarının yanı sıra teknik tekstil üretimi yapıyor.


Memleketi Kayseri'den Adana'ya gelerek çuval ticareti yapan merhum Abdi Sütcü tarafından 1963 yılında temelleri atılan ve bugün oğulları Bekir Sütcü, Mehmet Sütcü, Ramazan Sütcü ve Salih Sütcü tarafından yönetilen firma, Avrupa'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Türki Cumhuriyetlerine kadar 4 kıtada yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyor.


Abdioğulları, İSO listesindeki büyük sıçramanın yanı sıra Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Yükselen Liderleri' araştırmasında 'en parlak' 100 şirketi arasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin en başarılı ilk 500 ihracatçısı arasında ise geçen yıl açıklanan 2018 verilerine göre 416'ncı sırada bulunuyor.


Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, elde edilen başarıda 1600 kişilik Abdioğulları ailesinin emeğinin bulunduğunu söyledi.


Salih Sütcü, merhum babaları Abdi Sütcü'den kendilerine kalan en büyük mirasın çok çalışmak, ilkeli ve dürüst ticaret yapmak olduğunu belirterek, bir aile şirketi olarak hedeflerinin her zaman daha ileri olduğunu söyledi.


Yeni pazarlar, ar-ge ve inovasyon


Yeni pazarlar oluşturmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar trendini yakalamak için teknolojik yenilikler vasıtasıyla üretim maliyetini düşürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Salih Sütcü, "Bu doğrultuda AR-GE'ye önem vererek, inovasyon yapıyor, oluşturduğumuz dinamizmi motivasyon ile sürdürerek sektörümüzde öncü olmayı hedefliyoruz" dedi.


Salih Sütcü, küreselleşen ve rekabetin agresifleştiği pazarda güçlü kalmak için ürün yelpazesine yenilerini dahil ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:


"Rekabetin agresifleştiği piyasa ortamında stratejimiz inovatif temeli baz alarak üretim yapmaya yöneliktir. Bu kapsamda üretimimize bu yıl Polietilen Film, Teknik Tekstil, Agro ve Geotekstil ürünlerini ekleyerek müşterilerimize daha geniş bir ürün yelpazesi sunmaya başladık."


Salih Sütcü, "Tüm dünyada etkisini hissettiren ve ülkemizde de mücadelesi süren Covid - 19 salgınının müşteri taleplerini sekteye uğratmaması için tüm önlemlerimizi aldık. Öncelikle çalışanlarımızın sağlığının öneminden hareketle tüm koruyucu tedbirleri alarak sipariş ve sevkiyatlara ait tüm talepleri karşılamak üzere üretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu. - ADANA

İstanbul Sanayi Odası, Plastik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Abdioğulları İSO 500'de 34 basamak yükseldi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:18 Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:26 Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı 13:44 Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
14:26
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
14:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 15:24:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdioğulları İSO 500'de 34 basamak yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]