Abdioğulları İSO 500'de 52 basamak yükseldi - Son Dakika

Abdioğulları İSO 500'de 52 basamak yükseldi

26.05.2021 14:50
Abdioğulları İSO 500'de 52 basamak yükseldi, System.String[]

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, İstanbul Sanayi Odası'nca (İSO) açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesinde 297. sırada yerini aldı.

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, İstanbul Sanayi Odası'nca (İSO) açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesinde 297. sırada yerini aldı.

İSO'nun, şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 2016'da 448'nci, 2017'de 25 basamak yükselerek 423'ncü, 2018'de 40 basamak yükselerek 383'ncü, 2019'da 34 basamak yükselerek, 349'ncu olan Abdioğulları bu kez 52 basamak birden yükseldi.

Temelleri 1963 yılında Abdi Sütcü tarafından atılan, her yıl yeni yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine değer katan Abdioğulları A.Ş. plastik dokumadan, tarımsal ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik tarımdan teknik tekstile kadar uzanan geniş bir yelpazede birden fazla sektöre hitap ediyor.

Abdioğulları Yönetim Kurulusu Üyesi Salih Sütcü, hızlı yükselişin temelinde çok çalışmak, üretmek, istihdam sağlamak ve ihracata odaklanmak olduğunu bildirdi. Aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, üretimden kazandıklarını yine yatırımlara dönüştürdüklerini söyledi.

Tarım sektörüne yatırım

2020 yılında abcoFARM markası ile tarım sektörüne de girdiklerini belirten Salih Sütcü, Çukurova'da 1000 dönüm alandaki narenciye bahçesi yatırımının ardından 870 dönümlük zeytin bahçesi ve Ereğli'de yer alan 1050 dönüm elma bahçesi projesi ile de toplamda 2920 dönüm alanda tarımsal üretim yaptıklarını kaydetti.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 8 tesiste yaklaşık 1600 kişi istihdam eden firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, "Sektörümüzde dünya trendlerini yakından takip ederek, ürün yelpazemizi günün ihtiyaçlarına göre genişletiyoruz" dedi.

Tesislerinde polietilen hammaddesinden üretilecek sera örtüsünden, solarizasyon, malç ve shrink palet örtüsüne, silaj filminden, shrink ile laminasyon filme kadar çeşitli ürünleri ürün yelpazemize dahil ettiklerini belirten Salih Sütcü, bu ürünlerin özelliklerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylelikle sera örtüsünde, uygun üretim reçeteleri ve müşteri taleplerine bağlı olarak güneşe karşı dayanıklılık, ışık ve sıcaklık kontrolü, rutubet tutmama, sislenme, kükürt ve klor kimyasallarına karşı direnç gibi özellikler sağlanabilecektir."

Zararlılarla ilaçsız mücadele

Salih Sütcü, "Solarizasyon örtüsünün" güneş enerjisinden faydalanılarak yapılan bir çeşit inaktivasyon yöntemi olduğunu ve tarım ilacı kullanılmadan topraktaki zararlıların temizlenmesini sağladığını vurguladı.

Malç örtüsünün ise toprak üzerine örtülerek, bitkinin toprak ile temasını engelleyip, temiz kalmasını sağladığını belirten Salih Sütcü, şöyle devam etti:

"Shrink palet örtüsünü ise tuğla, seramik, beyaz eşya, şişe paketleme gibi sektörler başta olmak üzere birçok endüstride kullanmak mümkündür. Laminasyon filminin öne çıkan özelliği çok yüksek yüzey gerilimi ile yüksek tutkal tutma özelliğidir. Silaj filmi ise besi ve süt hayvancılığı yetiştiriciliğinde yemin saklama dönemi boyunca ürünlerin doğal besin değerini koruyup ve yüksek kaliteli besinler sağlıyor."

Yenilenebilir enerjiye yatırım

Salih Sütcü, Abdioğulları A.Ş olarak hem çevreyi koruma hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini de kurduklarını anımsatarak, ilk yatırımı olan 1 MW' lık Güneş Enerjisi Santralini (GES) 2016 yılında devreye aldıklarını ve yeni yatırımlarla GES gücünü önce 3 MW' a, 2020 yılında ise toplam GES gücünü 15 MW 'a çıkardıklarını kaydetti.

Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, bölge ve ülke ekonomisine değer katma gururu ile bundan sonraki süreçte de her koşulda üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracata devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Abdioğulları İSO 500'de 52 basamak yükseldi
Abdioğulları İSO 500'de 52 basamak yükseldi

İstanbul Sanayi Odası, İstihdam, Plastik, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Abdioğulları İSO 500'de 52 basamak yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu ileri sürdü! Gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu ileri sürdü! Gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı

Son Dakika Haberleri
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:02 Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
16:01 Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
15:45 Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu
15:42 En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye listeye 12. sıradan girdi
15:41 İstikrarın bozulmaması için seçimlerde kimse aday olmayacak! Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki buzlar eriyor
14:58 İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek         
15:52
Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar! Myanmar ordusu korku salıyor Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar! Myanmar ordusu korku salıyor         
15:49
Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz         
15:45
İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı         
14:58
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı         
14:26
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 16:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdioğulları İSO 500'de 52 basamak yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement