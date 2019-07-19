Son Dakika Haberleri: ABDOU DIALLO'NUN PARIS İLE İLGİLİ EĞİTİMİ
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ABDOU DIALLO'NUN PARIS İLE İLGİLİ EĞİTİMİ

1 saat önce

Genç Fransız oyuncu ilk antrenmanını yeni takımı Paris Saint-Germain ile yaptı. Sığınağın en iyi anlarını şimdi izle!

Genç Fransız oyuncu ilk antrenmanını yeni takımı Paris Saint-Germain ile yaptı. Sığınağın en iyi anlarını şimdi izle!
ABDOU DIALLO'NUN PARIS İLE İLGİLİ EĞİTİMİ
Paris Saint Germain, Genç, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05 
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