ABDOU DIALLO'NUN PARIS İLE İLGİLİ EĞİTİMİ
1 saat önce
Genç Fransız oyuncu ilk antrenmanını yeni takımı Paris Saint-Germain ile yaptı. Sığınağın en iyi anlarını şimdi izle!
Genç
Fransız oyuncu ilk antrenmanını yeni takımı Paris
Saint-Germain ile yaptı. Sığınağın en iyi anlarını şimdi izle!
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05
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