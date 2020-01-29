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Abdou Razack Traore, Bursaspor'da
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Sivasspor'un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Sivasspor'un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bursaspor, Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Abdou Razack Traore ile anlaştı. Yeşil-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Traore'nin yarın Bursa'ya giderek resmi imzayı atacağı ve antrenmanlara katılacağı ifade edildi.
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