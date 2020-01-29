Abdou Razack Traore, Bursaspor'da - Son Dakika
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Abdou Razack Traore, Bursaspor'da

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Sivasspor'un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Abdou Razack Traore, Bursaspor'da, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Sivasspor'un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.


Bursaspor, Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Abdou Razack Traore ile anlaştı. Yeşil-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Traore'nin yarın Bursa'ya giderek resmi imzayı atacağı ve antrenmanlara katılacağı ifade edildi.


Burkina Fasolu futbolcu, Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Eskişehirspor maçında forma giyebilecek. - SİVAS

Abdou Razack Traore, Sivasspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
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