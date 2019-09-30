Son Dakika Haberleri: Abdoulay Diaby: Camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz
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Abdoulay Diaby: Camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz

1 saat önce

İşte Diaby'nin maç sonu açıklamaları: "Takım olarak zorlu periyottan geçiyoruz.

Abdoulay Diaby: Camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz, System.String[]

İşte Diaby'nin maç sonu açıklamaları:


"Takım olarak zorlu periyottan geçiyoruz. Hatalarımızı incelememiz gerekiyor. negatif olmamalıyız. Bu taraftar için her şeyimizi vermeliyiz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz. Daha iyisini yapmalıyız."


"Üçüncü bölgede tehlike yaratamıyoruz. Top kayıplarından sonra rakibe çok pozisyon veriyoruz. Bunu tersine çevirdikten sonra her şey daha iyi olacak."

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:26 
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