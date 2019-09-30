Abdoulay Diaby: Camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz
1 saat önce
İşte Diaby'nin maç sonu açıklamaları: "Takım olarak zorlu periyottan geçiyoruz.
İşte Diaby'nin maç sonu açıklamaları:
"Takım olarak zorlu periyottan geçiyoruz. Hatalarımızı incelememiz gerekiyor. negatif olmamalıyız. Bu taraftar için her şeyimizi vermeliyiz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz. Daha iyisini yapmalıyız."
"Üçüncü bölgede tehlike yaratamıyoruz. Top kayıplarından sonra rakibe çok pozisyon veriyoruz. Bunu tersine çevirdikten sonra her şey daha iyi olacak."
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:26
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