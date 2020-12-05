Abdül Batur'dan 5 Aralık kutlaması - Son Dakika

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86'ncı yıl dönümünü yayınladığı mesaj ile kutlayan Konak Belediye başkanı Abdül Batur, "Güçlü kadın olmazsa, güçlü toplum olmaz" sözleri ile kadının güçlenmesi; toplumda, iş hayatında ve siyasette hak ettikleri yere gelmesi gerektiğini vurguladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 86'ncı yıldönümünü yayınladığı mesaj ile kutladı. Mesajında Türk kadınının, seçme seçilme hakkına birçok devletten önce sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, Konak'ta kadın dostu bir belediye hedeflediklerinin altını çizdi. "Güçlü kadın olmazsa, güçlü toplum olmaz" sözleri ile kadının hayatın her alanında güçlenmesini desteklediklerini vurgulayan ve bu amaca yönelik olarak sivil toplum kuruluşları ile birlikte kadını destekleyen projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Batur'un mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bugün 5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Tam 86 yıl önce, Türk kadını, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Hem de çağdaşlıklarıyla övünen, Fransa ve İtalya'dan 11, İsviçre'den ise 36 yıl önce. Konak Belediyesi olarak kadın dostu belediye hedefimize adım adım ilerliyoruz. Konak'ta kadını öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğine giderek, kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmeye yönelik projeler geliştiriyor, bunları hayata geçiriyoruz. Bu ilerlemede de yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü, güçlü kadın olmazsa, güçlü toplum olmaz. Daha yaşanabilir bir hayat, ancak güçlü kadın ile mümkün. Onun için, kadınlarımız hak ettikleri yere kavuşmalı, sosyal ve siyasal hayatta kilit roller üstlenmeli diyorum. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 86. yıldönümünü kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." - İZMİR