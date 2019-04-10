Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Bitlis'te Pakistanlı sanatçı Abdul Rahman Chughtai adına düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bitlis'te Pakistanlı sanatçı Abdul Rahman Chughtai adına düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi yaptı. Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yaparak, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri Abdul Rahman Chughtai Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Muhammad Syrus Sajjad Qazi, "Bugün Pakistan'ın anıtları üzerine güzel resimler yapmış olan lise öğrencilerini onurlandırmak üzere buradayız. Bu olayı ilk defa Bitlis'te düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Çok sayıda öğrencinin yarışmaya katıldığını görmek, Pakistan-Türkiye kardeşliğini daha da pekiştirmiştir. Bu yarışmada dünyaca ünlü olan Pakistan'ın olağanüstü ressamı Abdul Rahman Chughtai adına Türkiye'de düzenlenen 7'nci yarışmadır. Abdul Rahman Chughtai Resim Yarışması Pakistan Büyükelçiliğinin düzenli bir yarışması haline gelmiştir. Bu yarışmanın tüm katılımcılarının yeteneklerini, çalışmalarını ve yeni düşüncelerini derinden takdir etmek istiyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği" dedi.



Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Pakistan Büyükelçisini kendi bürokratlarımızdan biri olarak gördük. Bu sıcak ilişki iki ülke arasındaki bağı da güçlendirmiştir. Bu yıl ilimizde 7'ncisi düzenlenen Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri Resim Sergisi Yarışması ilimizdeki öğrenciler arasında tertip edildi. Yarışmanın amacı eğitim sistemimizin ve misyonumuzun bir gereği olarak öğrencilerimizin gelişmesine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı seven değerli bir nesil yetiştirmektir. Ama daha da önemlisi Türk ve Pakistan halklarını çok yakınlaştırmasıdır. Bu yarışmanın sergilenmesinde ve ödüllendirilmesinde emeği geçen başta saygıdeğer büyükelçimize ve eşlerine, bütün öğretmen ve öğrencilerimize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve katılım belgeleri davetliler tarafından verildi. Ayrıca günün anısına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Pakistanlı davetlilere çeşitli hediyeler verdi.



Program, düzenlenen resim sergisinin açılışı ve gezilmesi ile sona erdi.



Bitlis Kültür Merkezinde düzenlenen programa Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve eşi Dr. Shaza Syrus, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı

Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı

TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis

Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu