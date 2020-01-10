Abdulahat Arvas'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdulahat Arvas'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Abdulahat Arvas'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Abdulahat Arvas'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Arvas, yayımladığı mesajda, "Van'da görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın özverili çalışmaları, bu özel günün anlam ve önemini daha da artırmaktadır. Bilgi, beceri, cesaret ve fedakarlık isteyen gazetecilik, her daim toplum hayatının vazgeçilemez bir unsuru olmuştur. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, gece gündüz demeden karşılaştıkları tüm sıkıntılara göğüs gererek kamu görevini ifa etmeye çalışan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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