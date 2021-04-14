Abdülhamid'den siyasi hamle… - Son Dakika

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

Yemen isyanında Cassel'in parmağı olduğunu öğrenen Abdülhamid, siyasi bir hamle yapar. Ahmet Paşa mason azası Mihael'i öldürür. İstanbul'daki sefarethanelerin önüne askeri kontrol noktaları kurulur.

Saliha ve Naime arasındaki ipler iyice gerilir. Naime'nin zaafını bilen Aliye ortaya attığı fitneyle haremi karıştırmayı başarır. Abdülhamid ailesi için zor bir karar kalır.