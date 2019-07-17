Son Dakika Haberleri: Abdulhamid Han Bulvarı'na 8 bin fidan dikilecek
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Abdulhamid Han Bulvarı'na 8 bin fidan dikilecek

2 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, teknik ve yatırımcı birimler ile yapılan alan gezisinde Abdulhamid Han Bulvarında ağaçlandırılması ile bölgenin adeta yeşile bürüneceğini söyledi.

Abdulhamid Han Bulvarı'na 8 bin fidan dikilecek, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, teknik ve yatırımcı birimler ile yapılan alan gezisinde Abdulhamid Han Bulvarında ağaçlandırılması ile bölgenin adeta yeşile bürüneceğini söyledi.

Bu yıl ilkbahar dönemi fidan dikim çalışmaları ile binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2019 yılı sonbahar döneminde ağaçlandırılacak alanları tespit ederek fidan dikim bölgeleri, bölgeye has ağaç türleri ile fidan çeşitlerini belirlediklerini kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi'ni birbirine bağlayan "Sultan Abdülhamid Han Bulvarı'nda" ağaçlandırılacak alanların tespit edildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Bulvar üzerinde 90 bin m2 alanda ilk etapta 8 bin fidan dikileceğini bildirdi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bulvar üzerinde ağaçlandırma sonucu oturma ve keyif alanları, sosyal ve sportif alanlar, yürüyüş yolları ile adeta yaşanabilir nezih bir ortamlar oluşturulacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
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