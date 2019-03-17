Son Dakika Haberleri: Abdülhamid Han Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Abdülhamid Han Ödülleri' Sahiplerini Buldu

25 dakika önce

Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından "3'üncü Etap Abdülhamid Han Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Abdülhamid Han Ödülleri' Sahiplerini Buldu, System.String[]
Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından "3'üncü Etap Abdülhamid Han Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Çok sayıda vatandaşın takip ettiği programda, başarılı projeleri ile ön plana çıkan belediyelere plaket verildi. Eskişehir'den ödül kazanan belediyeler ise Sarıcakaya Belediyesi ve Sivrihisar Belediyesi oldu. Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de törene katılarak, düzenlenen organizasyon sebebiyle Eskişehir Kayı Boyu Derneğine teşekkür ettiler. Tiyatro gösterilerinin yanı sıra türkü ve marşların söylendiği etkinlikte, İhlas Haber Ajansı (İHA) da onur ödülüne layık görüldü.

"Yaptığımız anketlerden çıkan sonuçlara göre bu ödülleri veriyoruz"

Düzenlenen organizasyonla ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, çok güzel bir geceyi geride bıraktıklarını belirterek, "Proje bazında belediyelerimize ödüller verdik. Bilecik'ten 3, Kütahya'dan 3, Eskişehir'den 3 ve Afyon'dan 3 belediyemiz katıldı. Yaptığımız anketlerden çıkan sonuçlara göre bu ödülleri veriyoruz. Bunun yanı sıra onur ödülleri de verildi. Çok güzel bir program oldu. Yoğun bir ilgi vardı. Ödül törenimize katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Sivrihisar, Sarıcakaya, Han, Eskişehir, Yaşam
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