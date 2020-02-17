Abdülhamid Han Sincan'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdülhamid Han Sincan'da anıldı - Son Dakika

Abdülhamid Han Sincan'da anıldı

6 saat önce

Milletine ve Osmanlı hükümdarlığına kendini adamış, Osmanlı Devleti'ni 33 sene ayakta tutmayı başaran Sultan Abdülhamid Han Hazretleri; vefatının 102. sene-i devriyesinde Sincan'da anıldı.

Abdülhamid Han Sincan'da anıldı, System.String[]

Milletine ve Osmanlı hükümdarlığına kendini adamış, Osmanlı Devleti'ni 33 sene ayakta tutmayı başaran Sultan Abdülhamid Han Hazretleri; vefatının 102. sene-i devriyesinde Sincan'da anıldı.


Lale Konferans salonunda "Abdülhamid Han Dönemi" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide Payitaht Abdülhamid dizisinin senaristi Uğur Uzunok ile başarılı oyuncu Necip Karakaya Sincanlılarla bir araya geldi. Katılımcılar Sultan Abdülhamid'in hayatı ve dönemine ilişkin merak ettiklerini sordu.


Payitaht Abdülhamid dizisinin senaristi Uğur Uzunok, Sultan Abdülhamid'in çalışma şartlarını, stilini, hayat tarzını, hayata ve tüm ümmete bakışını "Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibinin göz önüne serdiğini ifade etti.


Oyuncu Necip Karakaya ise, "II. Abdülhamid Han'ın hayatından milletimizin haberdar olması için, onun hakkında doğru bilinen bütün yanlışları ortadan kaldırmak için, şanlı tarihimizin karanlık geçmişimiz olarak yansıtılmasına karşı çıkabilmek için bu dizinin takip edilmesini çok önemsiyorum. Bu sebeple böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı söyleşinin ardından katılımcılar Payitaht Abdülhamid dizisini Uzunok ve Karakaya ile birlikte izledi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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