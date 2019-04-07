Son Dakika Haberleri: Abdülhamid'in, Kendini Tahttan İndirenlere Yazdığı Mektup

Abdülhamid'in, Kendini Tahttan İndirenlere Yazdığı Mektup

1 saat önce

Abdulhamid bilindiği üzere tahttan indirilerek ev hapsine mahkum edilmişti.

Abdulhamid bilindiği üzere tahttan indirilerek ev hapsine mahkum edilmişti. Osmanlı döneminin en çok konuşulan padişahlarından biri olan Abdulhamid'in kendisini tahttan indirenlere yazdığı mektubu sizler için seslendirdim. İyi seyirler ve iyi dinlemeler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:55 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum! Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Son Dakika! AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:42:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdülhamid'in, Kendini Tahttan İndirenlere Yazdığı Mektup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]