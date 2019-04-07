Abdülhamid'in, Kendini Tahttan İndirenlere Yazdığı Mektup

Abdulhamid bilindiği üzere tahttan indirilerek ev hapsine mahkum edilmişti.

Abdulhamid bilindiği üzere tahttan indirilerek ev hapsine mahkum edilmişti. Osmanlı döneminin en çok konuşulan padişahlarından biri olan Abdulhamid'in kendisini tahttan indirenlere yazdığı mektubu sizler için seslendirdim. İyi seyirler ve iyi dinlemeler.

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