Son Dakika Haberleri: Abdulhamit Gül, ABD'li Mevkidaşına, Mektubunda Fetö'nün Gerçek Yüzünün Görülmesini Sağlayacak...

Abdulhamit Gül, ABD'li Mevkidaşına, Mektubunda Fetö'nün Gerçek Yüzünün Görülmesini Sağlayacak...

1 saat önce

Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşına, mektubunda FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlayacak soruşturmaların derinleştirilmesi beklentisini iletti.

Abdulhamit Gül, ABD'li Mevkidaşına, Mektubunda Fetö'nün Gerçek Yüzünün Görülmesini Sağlayacak..., System.String[]
Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşına, mektubunda FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlayacak soruşturmaların derinleştirilmesi beklentisini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:58 Kaynak: AA

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