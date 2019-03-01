Abdulhamit Gül, ABD'li Mevkidaşına, Mektubunda Fetö'nün Gerçek Yüzünün Görülmesini Sağlayacak...
1 saat önce
Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşına, mektubunda FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlayacak soruşturmaların derinleştirilmesi beklentisini iletti.
Abdulhamit Gül
, ABD
'li mevkidaşına, mektubunda FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlayacak soruşturmaların derinleştirilmesi beklentisini iletti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:58 Kaynak: AA
Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık
ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi
AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı