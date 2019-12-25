Son Dakika › Güncel › Abdulhamit Gül: '(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. - Son Dakika
Abdulhamit Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır.
6 saat önce
Abdulhamit Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:28 Kaynak: AA
Abdulhamit Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır"
Son Dakika Polisin kafasında şişe kırdığı iddia edilen milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!