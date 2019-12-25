Abdulhamit Gül : "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır"

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