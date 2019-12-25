Abdulhamit Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdulhamit Gül: '(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. - Son Dakika

Abdulhamit Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır.

6 saat önce

Abdulhamit Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır.

Abdulhamit Gül:

Abdulhamit Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır"

Abdulhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisin kafasında şişe kırdığı iddia edilen milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı
Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!

Son Dakika Haberleri
17:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sosyal medyada kötülük iyilikten daha örgütlü - Son Dakika
17:46 Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen de olsa payım var - Son Dakika
17:46 Tarım Gündemi... Abdullah Aysu: Tarım Bakanlığı, zehirsiz üretimi gündemine almalı - Son Dakika
17:46 Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası - Son Dakika
17:41 Sarıkamış'a beklenen kar geldi - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:48:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdulhamit Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]