Son Dakika Haberleri: Abdulhamit Gül: "Kolluk ve Yargı Mekanizması Gerekli Takibi Yapıyor"

Abdulhamit Gül: "Kolluk ve Yargı Mekanizması Gerekli Takibi Yapıyor"

37 dakika önce

Adalet Bakanı Abdullahmit Gül, 28 Şubat postmodern darbesinin hükümlülerinden denetimli serbestlik kanunundan yararlananların takibiyle ilgili olarak, "Bunların hepsini kolluk ve yargı mekanizması bunun takibini yapmaktadır.

Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdullahmit Gül, 28 Şubat postmodern darbesinin hükümlülerinden denetimli serbestlik kanunundan yararlananların takibiyle ilgili olarak, "Bunların hepsini kolluk ve yargı mekanizması bunun takibini yapmaktadır. Elbette hukuk devleti çerçevesinde mahkeme kararı neyse konunun infazı icrası da yine tüm kurumlarımız tarafından takip edilmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Gül, ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Gül'e Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl pulunun yer aldığı tablo hediye etti. Ziyarette Vali Ayhan, Bakan Gül'e Sivas hakkında bilgiler verirken, Bakan Gül'de Sivas'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Burada, bakana 28 Şubat mağdurlarının 28 Şubat postmodern darbesi hükümlülerinden denetimli serbestlikten yararlananların ilgili yerlere gidip imza atıp atmadıkları soruldu. Bakan Gül soruya kısa bir cevap vererek, "Bunların hepsini kolluk ve yargı mekanizması bunun takibini yapmaktadır. Elbette hukuk devleti çerçevesinde mahkeme kararı neyse konunun infazı icrası da yine tüm kurumlarımız tarafından takip edilmektedir. Onlar bu hususla ilgili gerekli titizliği elbette görevi icabı yapıyorlardır" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Annesi, Oğlunun İsmi Verilen Okulu Gözyaşları ile Gezdi Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 11:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdulhamit Gül: "Kolluk ve Yargı Mekanizması Gerekli Takibi Yapıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]