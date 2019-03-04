Abdulhamit Gül: "Kolluk ve Yargı Mekanizması Gerekli Takibi Yapıyor"

Adalet Bakanı Abdullahmit Gül, 28 Şubat postmodern darbesinin hükümlülerinden denetimli serbestlik kanunundan yararlananların takibiyle ilgili olarak, "Bunların hepsini kolluk ve yargı mekanizması bunun takibini yapmaktadır.

Adalet Bakanı Abdullahmit Gül, 28 Şubat postmodern darbesinin hükümlülerinden denetimli serbestlik kanunundan yararlananların takibiyle ilgili olarak, "Bunların hepsini kolluk ve yargı mekanizması bunun takibini yapmaktadır. Elbette hukuk devleti çerçevesinde mahkeme kararı neyse konunun infazı icrası da yine tüm kurumlarımız tarafından takip edilmektedir" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Gül, ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Gül'e Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl pulunun yer aldığı tablo hediye etti. Ziyarette Vali Ayhan, Bakan Gül'e Sivas hakkında bilgiler verirken, Bakan Gül'de Sivas'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Burada, bakana 28 Şubat mağdurlarının 28 Şubat postmodern darbesi hükümlülerinden denetimli serbestlikten yararlananların ilgili yerlere gidip imza atıp atmadıkları soruldu. Bakan Gül soruya kısa bir cevap vererek, "Bunların hepsini kolluk ve yargı mekanizması bunun takibini yapmaktadır. Elbette hukuk devleti çerçevesinde mahkeme kararı neyse konunun infazı icrası da yine tüm kurumlarımız tarafından takip edilmektedir. Onlar bu hususla ilgili gerekli titizliği elbette görevi icabı yapıyorlardır" dedi. - SİVAS

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