Abdulhamit Gül - Onarıcı adalet yaklaşımı
54 dakika önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Açılış kurdelesinin kesimi görüntüleri Abdulhamit Gül: "1700'den fazla atölye ve tesisimiz vardır"
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:08 Kaynak: AA
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Açılış kurdelesinin kesimi görüntüleri Abdulhamit Gül: "1700'den fazla atölye ve tesisimiz vardır"
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