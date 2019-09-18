Son Dakika Haberleri: Abdulhamit Gül - Onarıcı adalet yaklaşımı
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Abdulhamit Gül - Onarıcı adalet yaklaşımı

54 dakika önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Açılış kurdelesinin kesimi görüntüleri Abdulhamit Gül: "1700'den fazla atölye ve tesisimiz vardır"

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Açılış kurdelesinin kesimi görüntüleri Abdulhamit Gül: "1700'den fazla atölye ve tesisimiz vardır"

Abdulhamit Gül - Onarıcı adalet yaklaşımı

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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