ABDULHAMİT GÜL SİYASET, SORUNLARI ÇÖZEREK YOLUNA DEVAM EDEN BİR YOLCULUKTUR - Son Dakika
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ABDULHAMİT GÜL SİYASET, SORUNLARI ÇÖZEREK YOLUNA DEVAM EDEN BİR YOLCULUKTUR

27.03.2022 20:29

ESKİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyük Türkiye olmak için çok güçlü şekilde çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, Bütün sorunları çözdük diyemeyiz.

ESKİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyük Türkiye olmak için çok güçlü şekilde çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, Bütün sorunları çözdük diyemeyiz. Siyaset, sorunları çözerek yoluna devam eden bir yolculuktur. Mevcut sorunların farkında olan hükümetimiz var. Cumhurbaşkanımız var. İnşallah bu sorunları çözüp geleceğe daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz dedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelen eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra halıyı kaldırarak, milletin sorunlarının üzerine gittiğini ve vesayetle mücadele ettiğini belirtti. Gül Makamınız ne olursa olsun sevdamız hep Türkiye olacak. Hep birlikte bölgemizi daha da güçlendireceğiz. Dünyadaki küresel gelişmeleri hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Ülkemizin, bölgemizin yaşamış olduğu, yanımızda yaşanan bütün gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Bir ülkenin siyasi liderliğinin ne kadar önemli olduğunu her geçen daha iyi görüyoruz. Türkiye'nin daha da güçlü, büyük olması hem ülkemiz için hem bölgemiz için hem de insanlık için hayati önem taşımaktadır dedi.

Büyük Türkiye olmak için çok güçlü şekilde çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Gül, şöyle konuştuBütün sorunları çözdük diyemeyiz. Siyaset, sorunları çözerek yoluna devam eden bir yolculuktur. Mevcut sorunların farkında olan hükümetimiz var. Cumhurbaşkanımız var. İnşallah bu sorunları çözüp geleceğe daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. 2023'te ülkemiz geleceğe doğru emin adımlarla yürüyüşünü sürdürmüş olacak. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Vatandaşımızın ekmeğini arttıracağız, özgürlüğünü artıracağız, birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğiz, Çünkü Ak Parti 84 milyon vatandaşımızı düşüncesiyle, yaşam tarzıyla, inanışıyla nerede doğarsa doğsun, ne şekilde konuşursa konuşup, yaşarsa yaşasın birinci sınıf vatandaş olarak gören bir siyasi harekettir. (DHA)

ABDULHAMİT GÜL SİYASET, SORUNLARI ÇÖZEREK YOLUNA DEVAM EDEN BİR YOLCULUKTUR
ABDULHAMİT GÜL SİYASET, SORUNLARI ÇÖZEREK YOLUNA DEVAM EDEN BİR YOLCULUKTUR
ABDULHAMİT GÜL SİYASET, SORUNLARI ÇÖZEREK YOLUNA DEVAM EDEN BİR YOLCULUKTUR
ABDULHAMİT GÜL SİYASET, SORUNLARI ÇÖZEREK YOLUNA DEVAM EDEN BİR YOLCULUKTUR
ABDULHAMİT GÜL SİYASET, SORUNLARI ÇÖZEREK YOLUNA DEVAM EDEN BİR YOLCULUKTUR

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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