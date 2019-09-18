Abdulhamit Gül: "Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır" -...
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Halk oyunları gösterisi -Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Abdulhamit Gül: "Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır" - ANKARA.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:42 Kaynak: AA
-Halk oyunları gösterisi
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Abdulhamit Gül: "Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır" - ANKARA
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