Son Dakika Haberleri: Abdulhamit Gül: "Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır" -...
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Abdulhamit Gül: "Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır" -...

1 saat önce

Halk oyunları gösterisi -Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Abdulhamit Gül: "Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır" - ANKARA.

-Halk oyunları gösterisi

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Abdulhamit Gül: "Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır" - ANKARA

Abdulhamit Gül: Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır -...

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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