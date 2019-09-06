Abdülhamit Gül: Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez
1 saat önce
Abdülhamit Gül: Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni yargı reform paketinin genel çerçevesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez" diyen Gül, bunun istisnai bir yöntem olması gerektiğini ve özgürlüklerin esas olduğunu vurguladı. Gül, ayrıca mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ettiklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54
Filipinler'de bir kadın, 6 günlük bebeği el çantasında ABD'ye kaçırmak isterken yakalandı Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı Prenses Charlotte'nin, Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği İngiliz medyasında gündem oldu