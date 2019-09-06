Son Dakika Haberleri: Abdülhamit Gül: Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez
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Abdülhamit Gül: Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez

1 saat önce

Abdülhamit Gül: Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez

Abdülhamit Gül: Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez, System.String[]

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni yargı reform paketinin genel çerçevesine ilişkin açıklamalarda bulundu.


"Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez" diyen Gül, bunun istisnai bir yöntem olması gerektiğini ve özgürlüklerin esas olduğunu vurguladı. Gül, ayrıca mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

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Abdülhamit Gül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54 
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