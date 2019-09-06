Abdülhamit Gül: Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni yargı reform paketinin genel çerçevesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez" diyen Gül, bunun istisnai bir yöntem olması gerektiğini ve özgürlüklerin esas olduğunu vurguladı. Gül, ayrıca mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ettiklerini dile getirdi.