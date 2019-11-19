Son Dakika Haberleri: Abdulhamit Gül: Yargı paketinde 'ceza indirimi' çalışması yok
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Abdulhamit Gül: Yargı paketinde 'ceza indirimi' çalışması yok

6 saat önce

Abdulhamit Gül: Yargı paketinde 'ceza indirimi' çalışması yok

Abdulhamit Gül: Yargı paketinde 'ceza indirimi' çalışması yok, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.


AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade ederek, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:04 
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