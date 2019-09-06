Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı...
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Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425'tir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425'tir." - ANKARA
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