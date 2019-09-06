Son Dakika Haberleri: Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı...
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Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı...

2 saat önce

Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425'tir.

Abdulhamit Gül:

Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425'tir." - ANKARA

Abdulhamit Gül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
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