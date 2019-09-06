Abdulhamit Gül : "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425'tir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı

Yerli ve yabancı turistler Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu!