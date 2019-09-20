Abdülhamit Han Anısına 177 Fidan toprakla buluştu

Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği, İnegöl Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Abdülhamit Han Ortaokulu işbirliği ile Sultan Abdülhamit Han'ın 177'nci doğum yıl dönümü anısına 177 adet fidan dikimi yapıldı.

Abdülhamit Han'ın 177'nci doğum yıldönümü nedeniyle, 177 adet fidan; öğrenciler, dernek yöneticileri, İnegöl Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de katıldı.

Boğazköy barajı mevkiinde yapılan fidan dikimi sırasında açıklamalarda bulunan Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, "Bugün Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği, İnegöl Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Abdülhamit Han Ortaokulu ile beraber Sultan Abdülhamit Han'ın doğum gününde farkındalık oluşturmak adına 177'nci doğum yıldönümünde öğrencilerimizle birlikte fidan dikiyoruz. Emeği geçenlere, katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bugün 177 adet çam fidanını toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ise "Bugün burada Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği, Ortaokulu ve Orman İşletmesi ile İnegöl Belediyemiz işbirliğinde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde bulunuyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Boğazköy Barajı bölgesinde biz de fidanımızı diktik. Allah hayırlı uğurlu etsin" diye konuştu.