Sivas'ta Hamidiye Kültür Parkı 4 Eylül'de açılacak - Son Dakika

Sivas'ta tescilli yapıların da bulunduğu alanda yaklaşık 100 milyon lira maliyetle inşa edilen Hamidiye Kültür Parkı, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde hizmete girecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapımına geçen yıl başlanan, Osmanlı sultanlarından 2. Abdülhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen projenin, 4 Eylül'de açılması planlanıyor.

Vali Salih Ayhan, tescilli yapıların da bulunduğu haralar bölgesinde uygulanan, 250 bin metrekare alanda 11 tescilli yapının ve 22 özgün projenin bulunduğu Hamidiye Kültür Parkı Projesi'nin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hamidiye Kültür Parkı'nın İç Anadolu Bölgesi'nin ve Sivas'ın yeni cazibe merkezi olacağını belirten Ayhan, "Burası tek bir proje içerisinde 22 farklı projenin yer aldığı herkesin istifadesine sunacağımız özel bir yer. Çok emek veriyoruz, birçok fikri değerlendiriyoruz. Projemiz, eğitimden kültüre, sanattan spora, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda karşılık bulacak." ifadelerini kullandı.

Projenin Sivas'a değer katacağını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır yağmur, çamur, kar, kış demeden hummalı bir çalışma yapılmaktadır. 250 bin metrekare alan içerisinde özellikle altını çiziyorum kültür parkı, iyi bir proje olacak, iyi bir kazanım olacak. Sivas-Ankara kara yolu ve Sivas Nuri Demirağ Havaalanı güzergahında olması bölgeye ayrı bir değer katacak. Yüksek hızlı trene inşallah yakın zamanda Sivas'ın kavuşuyor olması ile bu tür yerler daha da anlamlı hale gelecek."