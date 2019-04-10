Abdülkadir Aksu Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapanacak

Gaziantep Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları nedeniyle yolun 2 gün boyunca trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

Gaziantep Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları nedeniyle yolun 2 gün boyunca trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışmaları yaptığı Abdülkadir Aksu Bulvarında 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde yolun trafik akışına kapalı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "GASKİ, 12 Nisan Cuma günü saat 24.00'den başlayarak 14 Nisan Pazar günü saat 07.00'ye kadar yolun trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolların kullanılması gerekmektedir" denildi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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