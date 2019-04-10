Son Dakika Haberleri: Abdülkadir Aksu Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapanacak

Abdülkadir Aksu Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapanacak

1 saat önce

Gaziantep Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları nedeniyle yolun 2 gün boyunca trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

Abdülkadir Aksu Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapanacak, System.String[]
Gaziantep Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları nedeniyle yolun 2 gün boyunca trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışmaları yaptığı Abdülkadir Aksu Bulvarında 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde yolun trafik akışına kapalı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "GASKİ, 12 Nisan Cuma günü saat 24.00'den başlayarak 14 Nisan Pazar günü saat 07.00'ye kadar yolun trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolların kullanılması gerekmektedir" denildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:59 Kaynak: İHA
Gaziantep, Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı "Canavar" Olarak Nitelendirilen Dev Kara Deliğin İlk Kez Fotoğrafı Çekildi Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:22:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdülkadir Aksu Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]