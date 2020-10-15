Abdulkadir Bitigen baba oldu

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkdir Bitigen baba oldu.

4 yıllık evliliklerini bir kız çocuğu ile taçlandıran Bitigen çiftinin mutluluğu görülmeye değerdi. Abdulkadir Bitigen'in eşi, Anıl Bitigen bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gözlerini açan kız çocuğuna elif ismi verilirken, ilk kez babalık duygusunu yaşayan Abdulkadir Bitigen büyük heyecan yaşadı.

Abdulkadir Bitigen 17 Ekim 2020 Cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçında düdük çalacak. - KAYSERİ