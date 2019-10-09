Son Dakika Haberleri: Abdulkadir Bitigen'e UEFA'dan görev
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Abdulkadir Bitigen'e UEFA'dan görev

33 dakika önce

Avrupa 21 ya altı futbol şampiyonası 9.Grupta 11 Ekim 2019 Cuma günü Moldova ile Galler arasında oynanacak olan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen 4.Hakem olarak görev yapacak.

Abdulkadir Bitigen'e UEFA'dan görev, System.String[]

Avrupa 21 ya altı futbol şampiyonası 9.Grupta 11 Ekim 2019 Cuma günü Moldova ile Galler arasında oynanacak olan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen 4.Hakem olarak görev yapacak.


FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Cuma günü Moldova'nın Orhei şehrindeki District Sport Complex Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada TSİ 17.00'de başlayacak - KAYSERİ

Moldova, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:17 Kaynak: İHA
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