Son Dakika Haberleri: Abdulkadir Bitigen'e Yeni Görev

Abdulkadir Bitigen'e Yeni Görev

2 saat önce

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında 03 Mart Pazar günü Konya'da oynanacak olan Atiker Konyaspor-Göztepe A.Ş maçında düdük çalacak.

Abdulkadir Bitigen'e Yeni Görev, System.String[]
Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında 03 Mart Pazar günü Konya'da oynanacak olan Atiker Konyaspor-Göztepe A.Ş maçında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig LEfter Küçükandonyadis Sezonu 24.haftasından oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalarda Kayseri Bölgesi olan Abdulkadir Bitigen'e önemli görev verildi. Sezon başında A Klasmandan Süper Lige yükselen ve ligdeki ilk maçına geçtiğimiz hafta Alanya'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçında çıkan Bitigen, sergilediği başarılı performans ile MHK'nin gözüne girdi. Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından Abdulkadir Bitigen'e üst üste ikinci maçı verildi. Atiker Konyaspor ile Göztepe A.Ş maçına atanan Abdulkadir Bitigen'in bu zorlu karşılaşmada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Esat Sancaktar yapacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:19 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Spor
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