Sağlık Kurulu hakemin herhangi bir semptom göstermese de talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınıp tedaviye başlandığını bildirdi.



Protokole göre hakemler karşılaşmadan 48 saat önce COVID-19 testine tabi tutulurken çıkacak sonuca göre atamalarda değişikliğe gidilirken yarınki Fenerbahçe- Sivasspor maçının hakeminde değişikliğe gidildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık atandı.







Pandemi sonrası Bitigen'in maçları



· 15 Haziran Sivas-Denizli



· 22 Haziran Alanya-Trabzon



· 27 Haziran Trabzon-A.Gücü



· 4 Temmuz Malatya-G.Birliği



· 7 Temmuz Başakşehir-Denizli



