Abdulkadir Gayretli: YKS'ye girecek depremzede öğrencilerin psikolojisine destek olacağız - Son Dakika
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Abdulkadir Gayretli: YKS'ye girecek depremzede öğrencilerin psikolojisine destek olacağız

6 saat önce

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, eğitimcilerin ve psikologların, üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin depremde yaşadığı psikolojik travmayı hiç dile getirmediğini söyleyerek, "Gençlerin gelecek kaygılarını en aza indirmek için çalışacağız.

Abdulkadir Gayretli: YKS'ye girecek depremzede öğrencilerin psikolojisine destek olacağız, System.String[]

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, eğitimcilerin ve psikologların, üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin depremde yaşadığı psikolojik travmayı hiç dile getirmediğini söyleyerek, "Gençlerin gelecek kaygılarını en aza indirmek için çalışacağız. YKS'ye girecek depremzede öğrencilerin psikolojisine destek olacağız" dedi.

Türkiye'de depremle yaşamayı öğrenmek gerektiğini fakat gerekli tedbirleri de almanın zorunlu olduğunu belirten Abdulkadir Gayretli, "Herkes hakkına razı olarak, kanuni noktadan ve insani açıdan yapılması gereken ne varsa yapmalı.  Hasarları ve ölümleri en aza indirgemek eğitimden geçiyor. Türkiye'de deprem eğitimi ile bütün kurum ve kuruluşlarda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bizler de üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Üniversite sınavına hazırlanan aday öğrencilerin deprem travmasını yenmeleri için okullardaki rehber öğretmenlerin, ilçelerdeki rehberlik araştırma merkezi görevlilerinin bu bölgeye özel çalışma yapması gerektiğine değinen Gayretli, "Milli eğitim müdürlükleri desteğiyle öğrenciler ve aileleri bilinçlendirilip deprem korkularını üzerlerinden atması sağlanmalı. Spor veya sosyal aktiviteye, ferdi ve grup halinde teşvik edilmeliler. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin motivasyon bozukluğu, öz güven eksikliği, gelecek endişesi yaşamlarını etkiliyor" ifadelerini kullandı.

İGÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli ile deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunacaklarını ifade eden Abdulkadir Gayretli, "Aday öğrencilerin deprem travmalarını yenmeleri için her türlü çalışmayı ve desteği vermeye hazırız. Gençlerin gelecek kaygılarını en aza indirmek için çalışacağız" dedi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
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