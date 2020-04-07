Abdulkadir Güneş: "Türkiye'deki gıda üretimi savunma sanayi kadar önemlidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdulkadir Güneş: 'Türkiye'deki gıda üretimi savunma sanayi kadar önemlidir' - Son Dakika

Abdulkadir Güneş: "Türkiye'deki gıda üretimi savunma sanayi kadar önemlidir"

6 saat önce

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, çiftçilerin ekime başladığını söyleyerek, "Türkiye'deki gıda üretimi savunma sanayi kadar önemlidir" dedi.

Abdulkadir Güneş:

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, çiftçilerin ekime başladığını söyleyerek, " Türkiye'deki gıda üretimi savunma sanayi kadar önemlidir" dedi.


Kocasinan Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, bahar aylarının gelmesiyle beraber çiftçilerin üretime başladığını ve Türkiye'deki gıda üretimi için çalışacaklarını kaydetti. Güneş, "Tarlada ekim devam ediyor. Devletimizin korna virüse karşı aldığı önlemler var ama çıkan genelge doğrultusunda çiftçilerimizin tarlalarını işleyeceği, ekim ve dikimin devam edeceği bildirildi. Bizde bu doğrultuda 'Biz sizin için tarladayız, lütfen sizde bizim için, Türkiye için evde kalın' sloganı ile üretmeye devam ediyoruz. Şuanda köylerde nohut ekimi başladı. Bahar gübresini atıyoruz. Üretmek zorundayız. Çünkü bu virüsün ne zaman geçeceğini bilmiyoruz ama insanların gıda sıkıntısı olmasın diye biz tarlada üretmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizde hem köyde kendilerini izole ediyorlar hem de zamanında tarlalarına gidiyorlar. Herkes kendini koruyarak üretime devam ediyor. Eğer biz üretemezsek gıda sıkıntısı başlar. Üretim sezonu her zaman olan bir şey değil. Sadece baharda olan bir sezondur. Özellikle ay çiçeği, nohut, mercimek ve şeker pancarı bu mevsimde ekilir. Haziranda ay çiçeği ve nohut ekemeyiz. Bundan dolayı da biz tarladayız ve üretmek zorundayız. Bana göre Türkiye'deki gıda üretimi savunma sanayi kadar önemlidir. Eğer biz üretmezsek bu sene 4 TL'ye yediğimiz nohudu gelecek sene 15-20 TL'ye yemek zorunda kalırız, belki de bulamayabiliriz. Paranın yenmeyeceğini, modern savaş uçaklarının bir şeye yaramadığını dünya gördü. Çok zengin insanlarda paranın yenmeyeceğini gördüler. Onun için herkesin vatandaşlık görevini yapması lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin menfaatleri doğrultusunda dışarıya muhtaç olmamak için üretmeyi ve tarlada olmayı kendimize görev olarak biliyoruz" diye konuştu.


Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü


Güneş, bu sene yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyleyerek, "Bütün çiftçilerimize 2020 yılının bol ve bereketli olmasını diliyorum. Bu sene yağış güzel, inşallah üretim sezonumuz iyi geçer diye tahmin ediyorum. Bu aydaki yağışlar iyi geçiyor. Barajlarımızın doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100 daha da arttı. Geçen yıl Kayseri'miz ve ilçelerine metrekareye 30 kilogram düşen yağış, şimdi 70 kilogramları buldu. Bu yağışta bizim yüzümüzü güldürdü. Biz her şartta işimizi ve gücümüzü görmek zorundayız. Bütün çiftçilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Verimli bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:04 Kaynak: İHA

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