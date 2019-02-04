Abdulkadir Kahraman, Ey Türkiye Vergi Bölümü'ne Şirket Ortağı Olarak Katıldı

Abdulkadir Kahraman, 22 Ocak 2019 tarihi itibarıyla EY Türkiye'ye Vergi Bölümü Şirket Ortağı olarak katıldı.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, atama ile ilgili şunları söyledi: "EY Türkiye olarak ailemize yeni bir şirket ortağının katılması ile birlikte yeni yılda büyümeye devam ediyoruz. Yönetim kadromuzla müşterilerimizin performanslarını destekleyici hizmetler sunarak hem yurtiçi hem de uluslararası arenada sürdürülebilir şekilde büyümelerine destek olmayı sürdüreceğiz."

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Abdulkadir Kahraman, New Hampshire Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine 1989 yılında Hesap Uzmanı olarak başlayan Kahraman, 1999 yılı sonuna kadar Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı'ndaki görevinin ardından kariyerine 2006 yılına kadar denetim ve danışmanlık sektöründe finansal hizmetler vergilemesi alanında ekip lideri olarak devam etmiştir. Koç Holding Denetim Grubu'ndaki görevinin ardından, 2007 ile 2018 yılları arasında yine bir denetim şirketinde görev alan Kahraman, uluslararası vergi yapılandırmaları, aile ofisi vergi yapılandırmaları, transfer fiyatlandırması ve vergi ihtilafları, finansal hizmetler sektörünün ve dijital ekonominin vergilendirilmesi konularında derin bilgi birikimine ve geniş bir tecrübeye sahiptir.

Aynı zamanda yeminli mali müşavir olan Abdulkadir Kahraman'ın, "Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS)" sonrası uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırması, finansal araçların vergilendirilmesi, "dijital ekonomide vergileme, ABD ve AB'nin vergide korumacılık uygulamaları, yönetim uygulamaları ve muhasebesi konularında yerel ve uluslararası dergiler ile gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. TÜRMOB tarafından basılan Yönetim Muhasebesi isimli kitabın yazarlarından biridir.