Son Dakika Haberleri: Abdulkadir, okula artık akülü sandalye ile gidecek
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Abdulkadir, okula artık akülü sandalye ile gidecek

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde annesinin sırtında okula gidip gelen bedensel engelli Abdulkadir Göktürk, artık akülü sandalye ile okula gidecek.

Abdulkadir, okula artık akülü sandalye ile gidecek, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde annesinin sırtında okula gidip gelen bedensel engelli Abdulkadir Göktürk, artık akülü sandalye ile okula gidecek.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde Şanlıurfa'nın yanı sıra tüm ilçelere ulaşmayı sürdürüyor. Suruç'ta 8. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki bir gencin okula annesinin sırtında gittiğini öğrenen belediye ekipleri, anında harekete geçerek aile ile irtibat sağladı. Sınıfını takdir belgesi alarak tamamlayan ve eğitimdeki başarısı ile herkesin takdirini kazandığı öğrenilen 8 çocuklu ailenin bireyi olan gencin Suruç'ta yer alan Yenişehir Mahallesi'ndeki evine konuk olan belediyesi ekipleri, Abdulkadir Göktürk'e akülü sandalye ve kitaplar hediye etti.


Akülü sandalyesine binerek deneme sürüşü yapan Göktürk de kendisine yönelik desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Göktürk, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:56 Kaynak: İHA
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