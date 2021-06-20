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İsviçre-Türkiye maçından notlar - Son Dakika

İsviçre-Türkiye maçından notlar

20.06.2021 19:02
İsviçre-Türkiye maçından notlar, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Galler karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ın yerine, İsviçre maçında Mert Müldür, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, orta sahada Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve sakatlığı bulunan Umut Meraş ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Abdülkadir Ömür üç maçta da kadroya giremedi

A Milli Takımın 26 kişilik aday kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür, İtalya ve Galler karşılaşmalarının ardından İsviçre karşılaşmasının da maç kadrosunda yer almadı.

Abdülkadir üç maçın da kadrosuna giremeyen tek isim oldu.

Ay-yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz ise İsviçre karşılaşmasında yedekler arasında yer alarak, ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol takımına büyük destek

Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı.

Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

Bakan Kasapoğlu da maçı izledi

İsviçre ile Türkiye arasında Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

Maç öncesi tören yapıldı

Türkiye-İsviçre karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı'nda kısa bir tören düzenlendi.

Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası'nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960'dan bugüne kadar kazanılan Avrupa şampiyonluklarının görüntüleri yer aldı.

İsviçre-Türkiye maçından notlar

Abdülkadir Ömür, Milli Takım, İsviçre, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İsviçre-Türkiye maçından notlar - Son Dakika Spor


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