Son Dakika Haberleri: Abdülkadir ömür ameliyat oldu; 4-6 ay yok
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Abdülkadir ömür ameliyat oldu; 4-6 ay yok

1 saat önce

Trabzonspor'da sol dizinden menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Abdülkadir ömür ameliyat oldu; 4-6 ay yok, System.String[]
Trabzonspor'da sol dizinden menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugün Almanya'da ameliyat oldu. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade ederek, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır" dedi.
Tedavinin bir süre Almanya'da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya'da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon'a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür'ü Almanya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:54 Kaynak: DHA
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