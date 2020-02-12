Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber - Son Dakika Spor

Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber

6 saat önce

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olan milli takım ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün gelecek ay forma giyebileceği belirtildi.

Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber, System.String[]

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olan milli takım ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün gelecek ay forma giyebileceği belirtildi.

Trabzonspor'un 29 Ağustos 2019'da UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Yunan ekibi AEK ile oynadığı karşılaşmada menisküsü yırtılan 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Uzun süredir Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gören 20 yaşındaki milli futbolcunun doktoru Ufuk Şentürk, yıldız oyuncunun tedavisinin tamamlandığını söyledi. Dr. Şentürk, genç orta saha oyuncusunun bundan sonraki süreci kulübü Trabzonspor'da geçirerek sahalara hazır hale geleceğini belirtti. Dr. Ufuk Şentürk, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür kardeşimin ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibarı ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz. Şahsıma ve ekibime gösterdiği güven sebebiyle Abdülkadir kardeşime teşekkür eder, üstün başarılar dilerim."


Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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