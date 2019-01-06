Abdulkadir Ömür: "Elimizden Geleni Yapacağız"
1 saat önce
-Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün açıklamaları Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Ömür, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.
- Trabzonspor
oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün açıklamaları Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Ömür, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya
'nın Serik ilçesi Belek
turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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