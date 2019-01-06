Son Dakika Haberleri: Abdulkadir Ömür: "Elimizden Geleni Yapacağız"

Abdulkadir Ömür: "Elimizden Geleni Yapacağız"

1 saat önce

-Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün açıklamaları Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Ömür, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

- Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün açıklamaları Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Ömür, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:09 Kaynak: AA

serik, Trabzonspor, Antalya, Güncel
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