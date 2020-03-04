Abdulkadir Ömür: "Sahaya dönmek büyük mutluluk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdulkadir Ömür: 'Sahaya dönmek büyük mutluluk' - Son Dakika Spor

Abdulkadir Ömür: "Sahaya dönmek büyük mutluluk"

6 saat önce

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür, yaşadığı sakatlığın ardından hiç pes etmediğini belirterek, yeniden sahalara döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Abdulkadir Ömür:

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür, yaşadığı sakatlığın ardından hiç pes etmediğini belirterek, yeniden sahalara döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.


UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde 29 Ağustos'ta AEK ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ömür, 6 aylık aranın ardından ilk kez Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında kısa bir süre forma giydi.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bordo-mavili takımın 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında da 15 dakika sahada kalan Abdulkadir Ömür, kondisyon eksikliğini gidererek tam olarak hazır olmayı hedefliyor.


Uzun süren bir sakatlığın ardından yeniden sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Ömür, "6 ay benim için uzun bir süreydi ama hiç bir zaman pes etmedim. Bunun üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Almanya'da çok iyi bir tedavi süreci geçiriyorum. Burada da iyi geçiyor. Takımla antrenmanlar yapıyorum. 2-3 hafta daha kondisyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünüyorum. En kısa zamanda bu süreyi de atlatarak takıma yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


"Zor bir fikstürden geçiyoruz"


20 yaşındaki futbolcu, zor bir fikstürden geçtiklerini belirterek, "3 günde bir maç oynuyoruz. Bu hafta Gaziantep ve Yeni Malatyaspor maçları var. Maç maç bakıyoruz. Gaziantep maçını geçtikten sonra Yeni Malatyaspor maçına bakacağız. Bu maçlardan kayıpsız geçip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - TRABZON

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tümer Metin: Yunanistan'da oynarken bana bahis şikesi teklif ettiler
Trabzonspor, oynadığı son 12 büyük maçta sadece 1 kez yenildi Borsa liginin Şubat şampiyonu Trabzonspor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdulkadir Ömür: "Sahaya dönmek büyük mutluluk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]