Abdulkadir Ömür: "Sahaya dönmek büyük mutluluk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdulkadir Ömür: 'Sahaya dönmek büyük mutluluk' - Son Dakika Spor

Abdulkadir Ömür: "Sahaya dönmek büyük mutluluk"

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde 29 Ağustos'ta AEK ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Abdulkadir Ömür:

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde 29 Ağustos'ta AEK ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ömür, 6 aylık aranın ardından ilk kez Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında kısa bir süre forma giydi.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bordo-mavili takımın 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında da 15 dakika sahada kalan Abdulkadir Ömür, kondisyon eksikliğini gidererek tam olarak hazır olmayı hedefliyor.


Uzun süren bir sakatlığın ardından yeniden sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Ömür, "6 ay benim için uzun bir süreydi ama hiç bir zaman pes etmedim. Bunun üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Almanya'da çok iyi bir tedavi süreci geçiriyorum. Burada da iyi geçiyor. Takımla antrenmanlar yapıyorum. 2-3 hafta daha kondisyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünüyorum. En kısa zamanda bu süreyi de atlatarak takıma yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


"Zor bir fikstürden geçiyoruz"


20 yaşındaki futbolcu, zor bir fikstürden geçtiklerini belirterek, "3 günde bir maç oynuyoruz. Bu hafta Gaziantep ve Yeni Malatyaspor maçları var. Maç maç bakıyoruz. Gaziantep maçını geçtikten sonra Yeni Malatyaspor maçına bakacağız. Bu maçlardan kayıpsız geçip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:32 
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