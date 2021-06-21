Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?

Milli Takım'da kriz! Bir dakika bile süre alamayan genç futbolcu, Şenol Güneş'e isyan etti

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Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Avrupa Şampiyonası'nda kadroya çağrılan ancak hiçbir maçta kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan ettiğini ileri sürdü.

A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, İtalya, Galler ve İsviçre maçının kadrolarına alınmadı.

KADRODA OLMADIĞINI GÖRÜNCE SERT SORU

Uğur Karakullukçu, İsviçre maçında da 23 kişilik aday kadroda olmadığını öğrenen Abdülkadir Ömür'ün tecrübeli hocaya isyan ettiğini iddia ederek, "Bu maçın kadrosu belli olduktan sonra Abdulkadir Ömür, Şenol Güneş'e 'Beni niye çağırdın hocam?' demiş." ifadelerini kullandı.