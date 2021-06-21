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Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? - Son Dakika

Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?

21.06.2021 14:51

EURO 2020'de geniş kadroya çağrılan fakat hiçbir maçta kadroya dahil edilmeyen Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti. Ömür'ün, "Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?" ifadeleriyle Güneş'e tepki gösterdiği öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci'nin de şans bulamaması nedeniyle Güneş'e karşı tepkili olduğu aktarıldı.

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Avrupa Şampiyonası'nda kadroya çağrılan ancak hiçbir maçta kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan ettiğini ileri sürdü.

A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, İtalya, Galler ve İsviçre maçının kadrolarına alınmadı.

KADRODA OLMADIĞINI GÖRÜNCE SERT SORU

Uğur Karakullukçu, İsviçre maçında da 23 kişilik aday kadroda olmadığını öğrenen Abdülkadir Ömür'ün tecrübeli hocaya isyan ettiğini iddia ederek, "Bu maçın kadrosu belli olduktan sonra Abdulkadir Ömür, Şenol Güneş'e 'Beni niye çağırdın hocam?' demiş." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?

Avrupa Şampiyonası, Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? - Son Dakika Spor


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