Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, TRT'nin "İyi Ki Varsın Eren" filminde rol aldı - Son Dakika

"Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filminde, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür rol aldı.

TRT ortak yapımı filmde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumak için 41. yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı anlatılıyor.

TRT, Eren Bülbül'le birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'e "iyi ki varsınız" diyebilmek adına hayatlarını konu edinen sinema filmini bu yıl beyaz perdeye taşımayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdülkadir Ömür, filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, kendisine böyle güzel ve anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu ifade etti.

Trabzon'un yaylalarında Eren Bülbül'ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve Eren'in ağabeyinin sakatlanması sonucu oyuna giren Abdülkadir Ömür, filmde gerçek ismiyle anılıyor.

TRT ve gişe rekortmeni "Ayla", "Müslüm" ile "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" sinema filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.