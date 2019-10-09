Son Dakika Haberleri: Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi netleşti
Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi netleşti

Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi netleşti

44 dakika önce

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür'ün tedavi süreci netlik kazandı.

Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi netleşti, System.String[]

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür'ün tedavi süreci netlik kazandı.


4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan 20 yaşındaki futbolcu, Almanya'da ameliyat olmuş ve Türkiye'ye dönmüştü. Henüz koltuk değneklerini atamayan Abdülkadir'in, Aralık ayında yine Almanya'ya gideceği öğrenildi.


Şubat ayında takımla çalışmalara başlaması beklenen milli oyuncunun, Mart başında oynamaya hazır hale gelmesi öngörülüyor.

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
Uğurcan Çakır'ı İngilizlerden sonra İtalyanlar da takibe aldı! Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek! Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in yer aldığı güreşçiler Mehmetçik olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:00:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi netleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]