Abdülkadir Ömür'ün mevkisi değişiyor

Lige Beşiktaş maçıyla sezonu açacak olan Trabzonspor'da çiçeği burnunda teknik adam Eddie Newton'ın takımın genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü kanatta değil forvet arkasında oynatmayı planladığı öğrenildi.

Newton'ın takımın dinamosu olacak genç ismi yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için motive ettiği ifade edildi.